GE : développe la production de pales éoliennes à Cherbourg

(CercleFinance.com) - LM Wind Power, une entreprise de GE Renewable Energy, a annoncé aujourd'hui la mise en service d'un second moule de pale d'éolienne de 107m de long dans son usine de Cherbourg, afin de répondre à la demande de l'industrie en pales d'éoliennes offshore. Par ailleurs, GE Renewable Energy indique vouloir poursuivre la modernisation de l'usine: l'entreprise envisage en effet une extension du site, avec la construction d'un hall supplémentaire dédié à la finition post-moulage, avant expédition. Avec ses 600 employés, l'usine de Cherbourg est devenue le premier site de fabrication de pales d'éoliennes en France lors de son ouverture en avril 2018.

