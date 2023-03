GE: deux nouveaux membres au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 14:53

(CercleFinance.com) - General Electric (GE) annonce ce jour que le conseil d'administration a nommé deux nouveaux membres : Darren McDew, général à la retraite de l'armée américaine et ancien commandant de l'U.S. Transportation Command, et Jessica Uhl, ancienne directrice financière de Shell.



Le président-directeur général de GE et le directeur général de GE Aerospace, H. Lawrence Culp, Jr., ont déclaré : 'Le conseil d'administration et moi-même sommes impatients d'apporter leurs perspectives et expériences précieuses au moment où nous nous apprêtons à lancer GE Aerospace et GE Vernova en tant qu'entreprises indépendantes et leaders de l'industrie.'



Thomas Horton, directeur principal de GE, a ajouté : 'Les expertises de nos nouveaux directeurs sont fortement alignées sur les industries de l'aérospatiale, de la défense et de l'énergie. Leurs expériences sont bien adaptées aux besoins actuels et futurs de GE.'



Darren McDew, 62 ans, général quatre étoiles de l'armée de l'air américaine à la retraite a servi avec distinction dans l'armée américaine pendant 36 ans. Il a commandé à tous les échelons et a notamment été l'ancien assistant militaire du président.



Jessica Uhl, 55 ans, ancienne directrice financière de Shell, apporte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie. Elle siège notamment au conseil d'administration de Goldman Sachs.