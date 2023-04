Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

GE: des solutions pour réduire les émissions polluantes information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 17:13

(CercleFinance.com) - GE fait savoir que de nouvelle solutions techniques sont disponibles pour sa flotte de turbines à gaz aérodérivées LM25000XPRESS.



La société a d'ailleurs installé pour la première fois des technologies de contrôle des émissions de réduction catalytique de l'oxydation (COR) sur chacune des six turbines à gaz aérodérivées GE LM2500XPRESS de la centrale électrique Martin Drake de Colorado Spring Utilities.



'Le parc de turbines à gaz aérodérivées de GE joue un rôle important dans la transition énergétique et la disponibilité de ces solutions peut améliorer de manière significative la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre', a déclaré Aman Joshi, directeur général en charge de l'activité Aeroderivative de GE Gas Power.



Ces systèmes de réduction catalytique sélective (SCR) sont disponibles pour le parc mondial de turbines à gaz aérodérivées GE LM25000XPRESS et doivent permettre de réduire les émissions de monoxyde de carbone (CO) et d'oxydes d'azote (NOx) de plus de 90 %, des seuils supérieurs aux normes de la Banque mondiale.