GE : des changements dans l'organigramme du groupe

(CercleFinance.com) - GE a annoncé ce mardi une série de changements dans son équipe de direction. Jennifer VanBelle est nommée directrice générale de GE Capital mais continuera en parallèle à occuper sa fonction de trésorière. Elle succèdera à Alec Burger qui part à la retraite. Russell Stokes est nommé directeur général et président de GE Aviation Services. Fort d'une expérience de 23 années au sein de l'entreprise, il mettra à profit sa connaissance du secteur pour conseiller et aider à positionner l'entreprise. Dan Janki est nommé directeur général de GE Power Portfolio. Auparavant, il a occupé divers postes de direction chez GE Energy, GE Capital, GE Global Operations et GE Corporate et supervisera désormais les activités Steam Power, GE Hitachi Nuclear Energy et Power Conversion. Enfin, Chris Pereira est nommé vice-président de la stratégie, en plus de rôle de directeur des risques. Il se penchera sur les impératifs stratégiques et les tendances du secteur ayant un impact sur l'avenir de GE. ' Les nominations que nous annonçons aujourd'hui sont particulièrement bien adaptés à ces nouveaux rôles, a expliqué le p.d.-g. de GE, H. Lawrence Culp, Jr. Je souhaite bonne retraite à Alec et je le remercie pour ses années de travail acharné. J'ai hâte de travailler avec Jen, Dan, Russell et Chris dans leurs rôles élargis. '

