GE: CPV débute l'exploitation de sa centrale dans l'Illinois

17/08/2023

(CercleFinance.com) - L'activité Gas Power de GE Vernova a annoncé aujourd'hui le début de l'exploitation commerciale de la centrale de Three Rivers Energy Center (CPV Three Rivers) de Competitive Power Ventures dans l'Illinois.



Alimentée par l'équipement à cycle combiné de GE, la centrale est désormais en mesure de fournir plus de 1,2 gigawatts (GW) d'électricité sur le marché de l'énergie, ce qui équivaut à la quantité approximative nécessaire pour alimenter plus de 1,25 million de foyers dans le nord de l'Illinois.



'CPV Three Rivers est le troisième projet alimenté par GE HA développé avec succès avec l'équipe CPV fournissant désormais une électricité hautement efficace, fiable et à faible émission de carbone pour les foyers et les entreprises américaines', a déclaré Scott Strazik, directeur de GE Vernova.