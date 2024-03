Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE: cotation séparée de GE Aerospace prévue début avril information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs à New York, GE Aerospace, la division d'équipements aéronautiques de General Electric, indique s'apprêter à être cotée en bourse en tant que société indépendante le 2 avril sur le NYSE sous le symbole GE.



Elle réaffirme ses prévisions, dont une croissance au moins dans le bas de la plage à deux chiffres de ses revenus ajustés, un profit opérationnel entre six et 6,5 milliards de dollars, ainsi qu'un free cash-flow supérieur à cinq milliards pour l'année en cours.



A plus long terme, GE Aerospace vise notamment un profit opérationnel de l'ordre de 10 milliards de dollars en 2028, et prévoit un retour aux actionnaires d'environ 70 à 75% des fonds disponibles par le biais de dividendes et de rachats d'actions.





