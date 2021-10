Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : coopération avec BWXT Canada autour d'un réacteur SMR information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 15:45









(CercleFinance.com) - GE annonce que GE Hitachi Nuclear Energy et BWXT Canada ont conclu un accord de coopération en matière d'ingénierie et d'approvisionnement afin de soutenir la conception, la fabrication et la commercialisation du petit réacteur nucléaire modulaire (SMR), le BWRX-300. ' Cet accord avec BWXT Canada marque une étape importante dans nos efforts pour bâtir une chaîne d'approvisionnement canadienne afin de faire progresser le déploiement du BWRX-300 en Ontario ', a déclaré Jay Wileman, président et chef de la direction de GEH. Grâce à une simplification radicale et innovante de la conception, GEH prévoit que le BWRX-300 nécessitera un coût d'investissement par MW considérablement inférieur par rapport aux autres conceptions SMR.

