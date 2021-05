GE : contrats finalisés pour Dogger Bank C

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir finalisé les contrats de fourniture et de service et garantie pour les éoliennes dans le cadre de la troisième et dernière phase du parc éolien offshore Dogger Bank en mer du Nord, Dogger Bank C.

Le contrat de fourniture prévoit que GE Renewable Energy fournira 87 unités de l'éolienne offshore Haliade-X de 14 MW, une version améliorée de l'Haliade-X 13 MW (qui est actuellement l'éolienne offshore en service la plus puissante, affirme GE).

Le contrat de service et garantie débutera quant à lui dès la mise en service de Dogger Bank C en 2026, pour une période de 5 ans.

Avec ses 3,6 GW, Dogger Bank deviendra le plus grand parc éolien offshore au monde une fois achevé.

Dogger Bank C appartient à SSE Renewables (50%) et Equinor (50%), tandis que Dogger Bank A et B sont détenues par SSE Renewables (40%), Equinor (40%) et Eni (20%).