Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: contrat pour une centrale de 150 MW en Irlande information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 12:03









(CercleFinance.com) - GE fait savoir que l'activité Gas Power de GE Vernova a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un contrat pour construire une capacité de production temporaire sur le site de Tarbert de SSE dans le comté de Kerry, en Irlande.



La capacité de production attendue est de 150 mégawatts (MW), alimentée par trois turbines à gaz aéro-dérivées GE Vernova



Avec ce nouveau projet, GE Vernova fournira plus de 1,1 gigawatts (GW) d'énergie de réserve en Europe.



Pour ce projet clé en main, GE Vernova non seulement construira mais fournira également des services complets d'exploitation et de maintenance pour la centrale électrique à cycle simple.





Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +2.36% GENERAL ELECTRIC NYSE +1.51%