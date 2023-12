Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: contrat pour un câble sous-marin au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 16:10









(CercleFinance.com) - GE Vernova a annoncé mardi avoir remporté un contrat d'un milliard de livres (environ 1,15 milliard d'euros) portant sur la fourniture d'un câble sous-marin à la société britannique National Grid, filiale de SP Energy Networks.



Le contrat, décroché dans le cadre d'un consortium avec le conglomérat industriel grec Mytilineos, prévoit la dépose d'un câble haute tension à courant continu (HVDC) devant assurer l'interconnexion électrique entre la centrale nucléaire de Torness (Ecosse) et la sous-station de Hawthorn Pit, située dans la nord-est de l'Angleterre.



La phase de conception doit démarrer en janvier 2024 en vue de travaux de construction prévus courant 2025, précise GE Vernova dans un communiqué.





