GE : contrat pour équiper un parc éolien en Ecosse Cercle Finance • 16/01/2020 à 12:50









(CercleFinance.com) - GE annonce avoir remporté un contrat de 'plusieurs millions de dollars' pour fournir des sous-stations en mer et sur terre au parc éolien Neart na Gaoithe (NnG), qui sera situé à 12 miles au large des côtes écossaises. Ce projet de parc, détenu conjointement par le français EDF Renewables et l'irlandais ESB, devrait être pleinement opérationnel en 2023. Il doit aider à fournir de l'énergie à faibles émissions de CO2 à 375.000 foyers.

