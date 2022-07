GE: contrat de 100M$ avec KEPCO en Corée du Sud information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 12:49

(CercleFinance.com) - GE annonce que l'activité Grid Solutions de GE Renewable Energy, et KAPES, une joint-venture KEPCO-GE, ont remporté un contrat de plus de 100M$ auprès de Korea Electric Power Corporation (KEPCO) afin de fournir à la ville d'Incheon (Corée du Sud) une liaison en courant continu haute tension de 500 MW vers le réseau électrique sud-coréen.



Baptisé Shin-bupyeong, ce projet sera le premier en Corée du Sud à utiliser la technologie du consortium GE et KAPES permettant de connecter les systèmes AC et disposant d'une électronique de puissance hautement spécialisée.



' Le projet Shin-bupyeong est notre cinquième projet de convertisseur dans le monde, démontrant que notre technologie est désormais bien établie et que nous avons la capacité de commercialiser cette technologie HVDC la plus récente et la plus avancée ', a déclaré Johan Bindele de GE Grid Solutions.



L'installation devrait entrer en service à l'horizon 2024, indique GE.