GE: contrat de 1,1 milliard de dollars avec le Pentagone

(CercleFinance.com) - GE a remporté un contrat de 1,1 milliard de dollars pour la réparation et la maintenance de près de 800 turboréacteurs F414 équipant les avions de combat F/A-18 des forces navales américaines, a annoncé hier le Pentagone.



Le contrat court sur cinq ans, c'est-à-dire jusqu'en octobre 2027, est-il précisé dans l'avis du Département de la Défense.



Suite à cette annonce, l'action GE progressait de 0,3% mardi en début de séance, surperformant un indice S&P 500 en repli de 0,5%.





Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -0.25% GENERAL ELECTRIC NYSE +0.75%