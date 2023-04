GE: contrat avec une centrale hydroélectrique en Pologne information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 16:31

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy annonce la signature d'un contrat avec PGE Odnawialna afin de remplacer les quatre turbines-pompes de 125 MW et les générateurs de la centrale hydroélectrique de pompage de Porabka Zar, en Pologne.



Ce contrat vise à prolonger la durée de vie de la centrale hydroélectrique de plusieurs décennies en remplaçant complètement les turbines de plus de 40 ans par de nouvelles turbines pompées et des générateurs de moteurs 'fiables et à haut rendement'.



GE Hydro Solutions sera notamment responsable de la conception, de la fabrication et de la fourniture des nouveaux équipements . GE supervisera également le montage et la mise en service des quatre nouvelles unités.



Porabka Zar est la deuxième plus grande centrale de pompage-turbinage de Pologne avec une capacité installée de 500 MW.



L'exploitation commerciale des quatre unités est prévue début 2028.