GE : contrat avec ÖBB, opérateur ferroviaire autrichien

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionnée par l'opérateur ferroviaire national autrichien, ÖBB, afin de fournir et mettre en service deux turbines de 85 MW dans la nouvelle centrale hydraulique de pompage-turbinage située à Tauernmoos (Autriche). Exploité par la compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB, Tauernmoos permettra de répondre à la demande en énergie de traction d'ÖBB de manière durable, à partir de l'hydroélectricité. Les centrales de pompage-turbinage permettent un stockage de longue durée et de grande capacité, permettant d'absorber l'énergie excédentaire et produire de l'électricité pendant les pics de demande, explique en substance Pascal Radue, directeur général de GE Renewable Energy Hydro Solutions. Elles fournissent également la force et l'inertie du système au réseau, garantissant la sécurité et la fiabilité de l'approvisionnement énergétique, ajoute-t-il.

