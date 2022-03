GE: contrat avec HYDRO Exploitation en Suisse information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 17:42

(CercleFinance.com) - GE Hydro Solutions annonce la signature d'un contrat de service avec HYDRO Exploitation afin de remettre à neuf deux générateurs synchrones verticaux de 120 MVA au sein de la centrale électrique de Bitsch à Wallis, en Suisse. Cette centrale de 340 MW est la propriété d'Electra-Massa, société représentée par HYDRO Exploitation.



L'opération de remise à neuf vise à prolonger la durée de vie de la centrale de 'plusieurs décennies' et à 'augmenter les performances et la fiabilité de la centrale'.



Electra-Massa SA vise à maintenir la centrale pleinement opérationnelle jusqu'à l'expiration de la concession en 2048 et même au-delà.



HYDRO Exploitation SA, qui exploite la centrale pour Electra-Massa SA, agira en qualité de mandataire du maître d'ouvrage. En collaboration avec GE Hydro Solutions, les trois partenaires s'engagent 'à fournir la plus haute qualité d'ingénierie et de conception, à assurer la continuité de l'exploitation et à organiser l'intégration et la gestion du projet'.