GE : contrat avec Elvia pour une sous-station au gaz g3 information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 12:36









(CercleFinance.com) - L'activité Grid Solutions de GE Renewable Energy a remporté un contrat avec la compagnie d'électricité norvégienne Elvia pour la livraison d'une sous-station électrique équipé de gaz isolant g3, une alternative révolutionnaire au gaz SF6, un puissant gaz à effet de serre. Le g3 présente en effet un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) environ 99 % inférieur à celui du SF6. 'Aujourd'hui, 25 principaux services publics d'électricité ont déjà adopté les produits au gaz g3 de GE pour leurs réseaux haute tension, évitant ainsi l'ajout de plus d'un million de tonnes d'équivalent CO2 au réseau', indique Espen Bostadlokken, responsable commercial pour la région nordique chez Grid Solutions.

