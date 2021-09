Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : contrat autour d'un appareillage à gaz g3 en Suède information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 14:21









(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy annonce que sa division Grid Solutions a remporté un contrat pour l'installation d'un appareillage de commutation à isolation gazeuse (GIS) au sein de la sous-station de Vattenfall Eldistribution AB Lindhov à Tumba (Suède), à 25 km du centre de Stockholm. Cet appareillage sera doté du gaz g3 de GE, une alternative révolutionnaire au SF6. Le gaz isolant g3 présente en effet un potentiel de réchauffement planétaire environ 99% inférieur à celui du SF6. La portée du projet couvre la conception, l'ingénierie, la livraison, le montage et la mise en service de huit baies de l'appareillage de commutation.

