Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : consensus battu au 4e trimestre Cercle Finance • 29/01/2020 à 12:52









(CercleFinance.com) - GE affiche au titre du quatrième trimestre 2019 un BPA ajusté en hausse de 50% à 21 cents, soit quatre cents de plus que le consensus, pour une marge de profit industriel améliorée de 410 points de base à 11,3%. Ses revenus organiques des segments industriels ont augmenté de 4,6% à 24,7 milliards de dollars. Au total, ses revenus se sont tassés de 1% à 26,2 milliards, pour des commandes en baisse de 5% à 24,9 milliards (-3% en organique). Le conglomérat, dont les activités vont de l'énergie à l'aéronautique, a ainsi réalisé un BPA ajusté de 65 cents en 2019, soit la borne haute de sa fourchette cible (55 à 65 cents), et indique le prévoir entre 50 et 60 cents pour l'exercice qui commence.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +7.51% GENERAL ELECTRIC NYSE +2.58%