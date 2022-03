Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: conduit les essais de phase 2 sur le moteur XA100 information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 15:56









(CercleFinance.com) - GE annonce avoir débuté les essais de phase 2 du deuxième moteur à cycle adaptatif XA100 de GE, au sein du Arnold Engineering Development Complex (AEDC) de l'US Air Force.



'Les installations d'essai avancées d'AEDC sont un atout national unique. Nous sommes ravis de commencer les tests ici et de continuer à faire évoluer ce système de propulsion qui, selon nous, représente l'avenir du F-35 ', a déclaré David Tweedie, directeur général de GE Edison Works pour Advanced Combat Engines.



Le moteur de GE est conçu de manière unique pour s'adapter à la fois au F-35A et au F-35C sans aucune modification de structure apportée à l'une ou l'autre des versions de l'appareil. Il permet par ailleurs 'une meilleure autonomie, une meilleure accélération et une meilleure puissance de refroidissement', assure GE.







