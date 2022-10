Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

GE: collabore avec NTPC pour réduire l'intensité carbonique information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 09:41

(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'un protocole d'accord inédit, GE Gas Power et NTPC vont collaborer pour démontrer la faisabilité de la réduction de l'intensité carbonique dans la centrale à gaz de NTPC à Kawas, dans le Gujarat en Inde.



Cette centrale au gaz de 645 mégawatts (MW) est alimentée par quatre turbines à gaz GE 9E.



Les deux sociétés exploreront ensemble les moyens de réduire les émissions de CO2 de la centrale à gaz de Kawas et de les mettre en oeuvre à l'échelle des unités installées de NTPC en Inde.



NTPC et GE vont étudier la possibilité de combiner l'hydrogène et le gaz naturel dans la turbine à gaz 9E de GE installée dans la centrale.



'Il est crucial d'investir et d'utiliser la technologie éprouvée qui permet de générer de l'électricité, abordable, accessible et fiable', déclare Ujjwal Kanti Bhattacharya, directeur, NTPC.



'L'hydrogène a un potentiel important pour jouer un rôle complémentaire avec d'autres combustibles à teneur en carbone faible à nulle dans la production d'électricité à grande échelle', estime Deepesh Nanda, PDG de GE Gas Power South Asia.