GE: collaboration prolongée avec BHEL en Inde

(CercleFinance.com) - GE fait savoir que la division Gas Power de GE Vernova va poursuivre sa collaboration de long terme avec Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL). Il s'agira ainsi de la quatrième extension de l'accord d'assistance technique et de licence entre les deux partenaires, collaboration qui a débuté en... 1986!



Grâce à cet accord, l'activité Gas Power de GE Vernova continuera à renforcer les capacités de BHEL à offrir la meilleure technologie de turbine à gaz de sa catégorie et à répondre aux exigences des clients en matière de centrales électriques.



À ce jour, BHEL a fourni environ 230 turbines à gaz GE à diverses raffineries de pétrole, industries de transformation et services publics en Inde et à l'étranger.



La coopération contribuera aussi à remodeler la feuille de route énergétique de l'Inde en promouvant les capacités de fabrication locales, en créant de nouvelles opportunités d'emploi et en élargissant le réseau de la chaîne d'approvisionnement.





