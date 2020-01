Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : collaboration en cybersécurité avec Thales Cercle Finance • 28/01/2020 à 13:54









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir signé avec GE Steam Power, à l'occasion du Forum International de la Cybersécurité (France), un accord de collaboration afin de fournir une série de solutions en cybersécurité aux exploitants de centrales électriques. Ils accompagneront les acteurs de ce secteur pour leur permettre de se protéger contre les risques informatiques en leur fournissant un service d'analyse technique des cybermenaces, un socle de formation commun et une large gamme de solutions informatiques. Dans le cadre de cet accord, GE a déjà installé des équipements au Centre National d'Exploitation Numérique (NDEC), créé par Thales et le gouvernement gallois pour le développement et l'éducation dans le domaine de la cybersécurité et du numérique.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +0.02% GENERAL ELECTRIC NYSE -2.26%