GE : collaboration avec Optellum dans le cancer du poumon

(CercleFinance.com) - GE Healthcare, spécialiste des solutions d'imagerie médicale, et Optellum, spécialiste de l'aide à la décision par IA pour le diagnostic précoce et le traitement optimal du cancer du poumon, ont annoncé aujourd'hui avoir signé une lettre d'intention de collaboration pour faire progresser le diagnostic et le traitement de précision du cancer du poumon.

Les sociétés cherchent à relever l'un des plus grands défis du diagnostic du cancer du poumon, à savoir aider les prestataires à déterminer la malignité d'un nodule pulmonaire.

En combinant leurs solutions, les deux partenaires estiment qu'ils peuvent créer des soins de santé de précision.

' Le vaste réseau clinique de GE peut accélérer le déploiement de la plateforme Optellum et pourrait permettre une redéfinition révolutionnaire du traitement précoce du cancer du poumon pour les cliniciens et les patients du monde entier', assure Václav Potěšil, fondateur et directeur commercial d'Optellum.