GE: choisit Mammoet UK pour le levage et la logistique

21/11/2022

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir sélectionné Mammoet UK, basé à Thornaby Teesside, pour le levage et le transport de charges lourdes dans le cadre de l'assemblage des composants de turbine pour le parc éolien de Dogger Bank.



Mammoet emploiera plusieurs équipes de levage et de transport afin de soutenir le chargement de l'équipement et l'assemblage de la tour dans le port de triage, un élément clé dans la construction du projet.



'Les grues et l'équipement connexe que l'entreprise fournira et exploitera pour nous seront essentiels au bon fonctionnement de notre port de triage sur Teesside, où 277 ensembles de pales, nacelles et tours de nos éoliennes Haliade-X seront érigés et transiteront', indique Nathan Fahey, directeur de projet GE pour le parc éolien de Dogger Bank.



'Nous pensons que Mammoet possède l'expertise et l'équipement nécessaires pour être un excellent partenaire pour nous', a-t-il ajouté.



GE commencera à préparer le port de triage et à recevoir les composants fin 2022.