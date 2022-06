Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: choisi pour un projet éolien et solaire en Turquie information fournie par Cercle Finance • 23/06/2022 à 11:31









(CercleFinance.com) - GE et son partenaire régional Inogen ont été choisis par la société turque Servatul pour construire l'un des premiers projets hybrides -éolien & solaire- en Turquie.



La centrale sera composée d'un parc éolien de 32 MW - déjà mis en service depuis 2020 - auquel sera intégré une centrale solaire de 30 MW.



' Ce projet constitue un tremplin pour la croissance des centrales électriques hybrides en Turquie', estime Prakash Chandra, directeur général de Renewable Hybrids chez GE.



Dans le cadre de ce projet, GE fournira sept unités de conversion d'énergie solaire FLEXINVERTER. Il s'agira d'ailleurs de la première installation de cette solution solaire de 4,7 MW de GE dans le monde.





