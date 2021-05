Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : choisi pour un projet éolien de 88 MW au Viêtnam Cercle Finance • 27/05/2021 à 17:00









(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un contrat avec BIM Wind JSC (une joint-venture entre le Philippin AC Energy et le Vietnamien BIM Energy Holding) afin de fournir, installer et mettre en service des éoliennes terrestres GE Cypress destinées au parc éolien de 88 MW de BIM Wind JSC, au centre-sud du Viêtnam. Ce contrat s'accompagnera par ailleurs d'un contrat de service complet de 15 ans, précise GE. Le projet devrait être opérationnel à partir du 3e trimestre 2021. 'Les éoliennes Cypress de GE constituent une plate-forme idéale pour notre premier parc éolien au Vietnam et nous sommes ravis de nous associer à GE Renewable Energy alors que nous visons à développer au moins 1000 MW d'énergie propre en 2025', a commenté Doan Quoc Huy, directeur général de BIM Energy Holding.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +7.69% GENERAL ELECTRIC NYSE +7.00%