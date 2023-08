Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

GE: choisi pour la modernisation d'une centrale en Chine information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 10:30

(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce avoir été sélectionné par Yangtze Power pour moderniser la centrale hydroélectrique de Xiangjiaba, en Chine.



Mise en service en 2014, cette centrale hydroélectrique de Xiangjiaba de 6,4 GW et ses huit unités hydroélectriques sont situées en aval de la rivière Jinsha et constituent l'une des plus grandes centrales hydroélectriques de Chine.



L'étendue des travaux comprend la conception, la fabrication, la livraison, l'installation et la mise en service de trois ensembles de tuyaux d'alimentation en air de l'arbre principal. La mise à niveau devrait être achevée au premier semestre 2024.



GE rappelle qu'avec 391 GW de capacité installée, la Chine est le plus grand producteur mondial d'hydroélectricité, bénéficiant de ses hautes vallées montagneuses et de ses grands fleuves.