Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : choisi pour la 3e phase du projet Dogger Bank Cercle Finance • 18/12/2020 à 11:56









(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir été confirmé comme fournisseur de turbines pour la troisième phase de 1,2 GW du parc éolien de 3,6 GW Dogger Bank (une coentreprise à 50/50 entre SSE Renewables et Equinor). L'accord porte notamment sur l'éolienne Haliade-X de 14 MW et prévoit la fourniture de services de support d'exploitation et de maintenance pendant cinq ans. Le contrat de fourniture de turbines et les accords de service et de garantie pour Dogger Bank C seront finalisés au premier trimestre 2021, indique GE. L'installation des turbines pour Dogger Bank C devrait commencer en 2025 avant l'achèvement du projet global en 2026.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -0.46% GENERAL ELECTRIC NYSE -0.32%