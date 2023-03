Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: choisi pour équiper une centrale en Grèce information fournie par Cercle Finance • 20/03/2023 à 13:06









(CercleFinance.com) - GE annonce avoir obtenu une commande de Damco Energy, du groupe grec Copelouzos, afin de lui fournir des équipements destinés à la future centrale électrique au gaz naturel de 840 MW qui doit être construite à Alexandroupolis, en Grèce.



L'usine d'Alexandroupolis sera alimentée par un ensemble d'équipements techniques qui comprend notamment une turbine à gaz GE 9HA.02, une turbine à vapeur STF-D650, un générateur W88 et un générateur de vapeur à récupération de chaleur à triple pression avec réchauffage (HRSG), souligne GE.



Il est aussi prévu que GE fournisse une gamme complète de services pour centrales électriques pendant 14 années.



La centrale devrait entrer en service en 2026.





Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -1.42% GENERAL ELECTRIC NYSE -1.92%