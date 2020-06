Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : changement d'auditeur indépendant Cercle Finance • 22/06/2020 à 13:49









(CercleFinance.com) - GE (General Electric) annonce ce lundi que suite à un processus de revue concurrentielle, son comité d'audit a sélectionné le cabinet Deloitte comme auditeur indépendant du groupe, et ce à partir de son exercice 2021. Deloitte remplacera ainsi KPMG après l'achèvement par ce dernier de l'audit des comptes du conglomérat industriel au 31 décembre 2020. Ce changement intervient à l'issue d'un processus d'appel d'offres annoncé par GE en décembre 2018.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -2.04% GENERAL ELECTRIC NYSE 0.00%