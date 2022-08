Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: cession d'une technologie de l'hydrogène à Hyliion information fournie par Cercle Finance • 25/08/2022 à 16:46









(CercleFinance.com) - Hyliion a annoncé jeudi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition auprès de GE d'une technologie de générateur agnostique à hydrogène pour un montant de l'ordre de 37 millions de dollars.



Le fournisseur texan de systèmes motopropulseurs électriques explique vouloir s'appuyer sur cette technologie, baptisée 'Karno', en vue de développer un système de propulsion destiné aux poids lourds qui serait entièrement basé sur l'hydrogène.



Avant cela, la start-up a prévu de dévoiler, à la fin 2023, son dispositif 'Hypertruck ERX' qui intègre un générateur embarqué de gaz naturel renouvelable.



La transaction avec GE, qui porte sur l'acquisition de la technologie et l'intégration de l'équipe d'ingénieurs de Cincinnati à l'origine du procédé, devrait être bouclée d'ici à la fin du mois de septembre.



Il est prévu que GE reçoive 15 millions de dollars au comptant et 22 millions de dollars sous forme d'actions Hyliion.





