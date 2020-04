Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : BPA sous les attentes au 1er trimestre Cercle Finance • 29/04/2020 à 13:03









(CercleFinance.com) - GE (General Electric) affiche au titre du premier trimestre 2020 un BPA ajusté en recul de 62% à cinq cents, soit deux cents de moins que le consensus, pour une marge de profit industriel en contraction de 410 points de base à 5,8%. Ses revenus organiques des segments industriels ont diminué de 5% à 18,9 milliards de dollars. Au total, ses revenus se sont tassés de 8% à 20,5 milliards, pour des commandes en baisse de 5% à 19,5 milliards (-3% en organique). 'L'impact du Covid-19 a affecté significativement le premier trimestre, en particulier en aviation où nous avons observé une chute drastique en aéronautique commerciale avec la propagation mondiale du virus en mars', souligne le PDG du conglomérat Lauwrence Culp.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -2.10% GENERAL ELECTRIC NYSE 0.00%