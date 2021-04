Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : bénéfice légèrement meilleur que prévu au 1er trimestre Cercle Finance • 27/04/2021 à 14:14









(CercleFinance.com) - Le conglomérat industriel américain GE a annoncé mardi un résultat légèrement supérieur aux attentes pour le premier trimestre. Ramené par action, le profit des activités poursuivies non-GAAP, c'est-à-dire hors exceptionnels, est ressorti à l'équilibre sur la période janvier-mars, contre 70 cents par action un an auparavant. Sur une base ajustée, le BPA s'établit à trois cents, contre un cent attendu par le consensus. Le chiffre d'affaires de GE a reculé de 12% à 17,1 milliards de dollars contre 17,5 milliards attendus par le consensus des analystes. Dans l'énergie, le chiffre d'affaires s'est inscrit en baisse de 3% à 3,9 milliards de dollars tandis qu'il ressort en repli de 28% - à moins de cinq milliards d'euros - dans l'aéronautique. 'Je suis fier des solides résultats de premier trimestre générés par les équipes de GE, en dépit d'un environnement toujours difficile pour le secteur de l'aviation', a déclaré le PDG Lawrence Culp. GE a confirmé son objectif de bénéfice par action (BPA) ajusté pour l'ensemble de l'année, toujours attendu dans une fourchette allant de 15 à 25 cents, ainsi que son objectif de génération de trésorerie libre sur l'année, vu entre 2,5 et 4,5 milliards de dollars. L'action du conglomérat américain reculait de plus de 2% mardi matin en cotations avant-Bourse.

