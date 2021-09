GE :bâtit la plus grande imprimante 3D du monde pour l'éolien

(CercleFinance.com) - GE annonce aujourd'hui un partenariat de recherche avec Fraunhofer IGCV -spécialiste des technologies de moulage- et voxeljet AG -fabricant de système d'impression 3D industriels- afin de développer la plus grande imprimante 3D au monde et rationaliser la production des composants clés de l'éolienne offshore Haliade-X de GE.

L'imprimante en question, baptisée Advance Casting Cell (ACC), est en cours de développement et bénéficie du soutien financier du ministère fédéral allemand de l'Économie et de l'Énergie. A terme, elle sera capable d'imprimer des moules pour couler des composants de la nacelle de l'éolienne pouvant peser plus de 60 tonnes.

Le recours à l'imprimante permettra de réduire le temps nécessaire pour produire ces moules de dix à deux semaines, et réduira l'empreinte carbone du produit en réduisant le transport des grandes pièces.

Les partenaires prévoient de lancer le projet dans les prochaines semaines pour des premiers essais au cours du 1er trimestre 2022.