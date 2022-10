GE: avance dans la scission de sa division Healthcare information fournie par Cercle Finance • 12/10/2022 à 12:43

(CercleFinance.com) - GE a annoncé ce mardi 11 octobre, le dépôt de la déclaration d'enregistrement Form 10 auprès de la Securities and Exchange Commission ('SEC') des États-Unis pour la scission prévue de sa division Healthcare, qui sera appelée GE HealthCare.



'Grâce à son projet de scission, GE HealthCare disposera d'une plus grande concentration et d'une plus grande flexibilité pour servir ses clients et investir dans la croissance', a déclaré le directeur général de GE et de GE Aerospace, H. Lawrence Culp, Jr.



'C'est un jour important pour nous. Nous avons une voie claire pour offrir une innovation de précision à nos clients et à leurs patients, tout en accélérant la croissance et en optimisant nos activités', souligne Peter Arduini, directeur général de GE HealthCare.



Comme annoncé précédemment, GE prévoit de former trois sociétés indépendantes, de premier ordre, axées sur les secteurs de croissance essentiels que sont l'aviation, les soins de santé et l'énergie.



GE HealthCare deviendra un leader mondial des soins de santé à la suite de sa scission que GE prévoit toujours de réaliser au cours de la première semaine de 2023. Une journée des investisseurs est prévue le jeudi 8 décembre 2022, à New York.