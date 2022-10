Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: approvisionnera en iode une société chilienne information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 17:24









(CercleFinance.com) - La division Pharmaceutical Diagnostics de GE Healthcare annonce avoir conclu un accord de long terme avec la société minière chilienne Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM), afin de garantir son approvisionnement en iode.



Cet accord permettra à SQM d'augmenter son approvisionnement en iode et s'inscrit dans le cadre de l'engagement et du plan d'investissement de GE Healthcare visant à permettre la production de 30 millions de doses supplémentaires de produits de contraste iodés par an d'ici 2025.



' Nous prévoyons que la demande mondiale de produits de contraste iodés doublera au cours des dix prochaines années ', annonce Kevin O'Neill, directeur général de GE Healthcare Pharmaceutical Diagnostics.



Pablo Altimiras, vice-président exécutif de l'iode et des nitrates chez SQM, ajoute : ' Nous continuerons à améliorer la qualité et à augmenter la capacité afin de garantir la fiabilité de l'approvisionnement, qui est essentielle pour tant de secteurs, y compris celui des soins de santé. '





