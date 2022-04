GE: approbation préalable du logiciel Et Control par la FDA information fournie par Cercle Finance • 04/04/2022 à 14:44

(CercleFinance.com) - GE Healthcare a annoncé aujourd'hui l'approbation préalable à la mise sur le marché (PMA) de la FDA pour son logiciel Et Control permettant de contrôler les niveaux désirés d'oxygène et d'agent anesthésique, lors d'une anesthésie générale.



'Une fois les objectifs définis, le logiciel les atteint et les maintient rapidement, quels que soient les changements dans l'état hémodynamique et métabolique du patient', souligne GE.



Le logiciel Et Control améliore la précision de l'administration de l'anesthésie et simplifie les flux de travail tout en réduisant le gaspillage de médicaments, le coût des soins et les émissions de gaz à effet de serre, ajoute le communiqué de la société.