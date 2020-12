Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : annonce 265MW de commande d'éoliennes terrestres aux US Cercle Finance • 16/12/2020 à 15:57









(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui une commande d'éoliennes terrestres de 265 MW pour le parc éolien Caddo, d'Allete Clean Energy, situé dans l'Oklahoma (Etats-Unis). Le parc éolien utilisera les turbines 2,8-127 de GE. La construction du projet a commencé et la mise en service est prévue en 2021. L'accord prévoit également un contrat de service complet de 15 ans, précise GE. Caddo est le quatrième parc éolien que GE Renewable Energy et Allete Clean Energy, une filiale d'Allete, ont construit ensemble aux États-Unis. Une fois ce projet achevé, les deux partenaires disposeront d'une base installée combinée de plus de 750 MW.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +1.56% GENERAL ELECTRIC NYSE -1.39%