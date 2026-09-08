GE Aerospace va racheter un fournisseur de pièces moulées pour près de 12 milliards de dollars afin de remédier au goulot d'étranglement dans la production de moteurs

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* CPP est l'un des principaux fournisseurs des moteurs LEAP et GEnx de GE

* GE prévoit une hausse de la demande d’ailettes de plus de 30 % d’ici 2030

* GE prévoit de nouveaux investissements pour accroître la production de CPP

* L'accord valorise CPP à 26 fois son bénéfice de base de 2027, avant synergies

(Ajout de contexte au premier paragraphe et de précisions tout au long du texte)

par Rajesh Kumar Singh et Shivansh Tiwary

GE Aerospace GE.N a annoncé mardi son intention d'acquérir le fournisseur de pièces moulées Consolidated Precision Products pour 11,75 milliards de dollars, intégrant ainsi en interne un maillon clé de sa chaîne d'approvisionnement en moteurs alors qu'elle s'efforce d'accroître ses capacités de production.

Les contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement ont rendu plus difficile pour les constructeurs de moteurs de répondre à la forte demande de nouveaux moteurs, de pièces de rechange et de réparations. Bien que la situation se soit améliorée, les pièces moulées restent un point de tension majeur pour le secteur.

Pour GE Aerospace, cette opération vise à s’attaquer directement à cette contrainte. La société dispose d’un important carnet de commandes s’étendant jusqu’à la prochaine décennie et cherche à s’assurer d’une capacité suffisante pour répondre à la demande déjà enregistrée.

Il s’agit de la plus importante acquisition de GE Aerospace depuis qu’elle est devenue une société indépendante en 2024.

“Il est nécessaire d’investir dans des capacités de moulage essentielles pour répondre à la forte demande simultanée dans les secteurs des moteurs commerciaux, du marché des pièces de rechange et de la défense”, a déclaré Larry Culp, directeur général de GE Aerospace.

CONTRAINTE LIÉE AUX PIÈCES MOULÉES

CPP est l’un des plus grands fabricants mondiaux de pièces moulées de précision au sable, des pièces métalliques complexes réalisées en coulant du métal en fusion dans des moules.

Elle est un fournisseur clé des moteurs commerciaux LEAP et GEnx de GE et fabrique des pièces pour la quasi-totalité des grands programmes d’avions commerciaux de la génération actuelle. Environ 70 % de son chiffre d’affaires provient des moteurs commerciaux et de défense.

GE a indiqué s’attendre à ce que CPP génère environ 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2027.

GE prévoit également que sa demande en aubes de turbine augmentera de plus de 30 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2026. Les aubes de turbine comprennent les aubes mobiles et fixes qui fonctionnent dans certaines des zones les plus chaudes d’un moteur.

Cette demande provient de deux fronts. M. Culp a déclaré que GE et ses fournisseurs étaient confrontés à des demandes concurrentes de la part des constructeurs aéronautiques, qui recherchent davantage de nouveaux moteurs, et des compagnies aériennes, qui ont besoin de plus de pièces et de réparations. La même chaîne d’approvisionnement dessert ces deux marchés, ce qui oblige les fournisseurs à augmenter sans cesse leur production pour répondre à la demande sur les deux fronts.

L’annonce de cet accord intervient quelques jours après qu’Elon Musk , directeur général de SpaceX SPCX.O , a vanté les ambitions de son entreprise de fabriquer des aubes de turbine pour répondre à ses propres besoins en énergie.

GE a déclaré qu’elle prévoyait d’augmenter la production de CPP en améliorant les rendements des usines et l’utilisation des machines, tout en réduisant les rebuts et les retouches.

Le directeur général de la société de leasing AerCap

AER.N , Aengus Kelly, a déclaré que cet accord était important car les moteurs restent un frein majeur à la production aéronautique.

“Il faut maîtriser cet élément critique de sa chaîne d’approvisionnement”, a déclaré M. Kelly à CNBC à propos des pièces moulées et forgées, ajoutant qu’un fabricant de moteurs tel que GE pouvait adopter une vision à plus long terme des investissements nécessaires pour accroître ses capacités.

Robert Stallard, analyste chez Vertical Research, a estimé que cet accord était stratégiquement judicieux compte tenu de la pénurie persistante de pièces moulées pour moteurs.

Cette acquisition pourrait soulever des interrogations chez d’autres entreprises aérospatiales qui s’approvisionnent en pièces auprès de CPP. M. Stallard a indiqué qu’il restait à voir si cet accord aurait des répercussions sur les clients de CPP autres que GE.

L'action GE Aerospace progressait d'environ 0,6 % en milieu de séance, tandis que celle de Howmet Aerospace HWM.N , un autre grand fournisseur de pièces moulées pour l'aérospatiale, reculait d'environ 6,3 %.

AU-DELÀ DE LA CAPACITÉ

GE considère également cette opération comme un moyen d’accélérer la mise en production de nouvelles technologies de moteurs.

L’entreprise a déclaré que sa technologie améliorée de profils aérodynamiques permettait de réduire les températures des métaux à l’intérieur des moteurs, contribuant ainsi à améliorer leur durabilité et leur efficacité. Cette technologie peut être utilisée sur le LEAP ainsi que sur les futurs moteurs.

En rapprochant la conception et la fabrication des profils aérodynamiques, GE espère raccourcir les délais de développement et faciliter la montée en puissance de la production de nouvelles pièces.

L’accord valorise CPP à environ 26 fois son bénéfice de base prévu pour 2027, hors avantages que GE espère tirer de la fusion des activités, ce chiffre tombant à environ 18 fois une fois ces avantages pris en compte.

GE financera 7 milliards de dollars de cette acquisition en trésorerie et le reste par un nouvel emprunt. La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2027.