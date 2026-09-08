GE Aerospace va racheter le fabricant de pièces moulées CPP pour près de 12 milliards de dollars

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(Ajout de précisions aux paragraphes 2 et 3)

GE Aerospace GE.N a annoncé mardi qu'elle allait racheter le fabricant de pièces moulées Consolidated Precision Products aux sociétés d'investissement Warburg Pincus et Berkshire Partners pour 11,75 milliards de dollars, dans le but de renforcer ses capacités en matière de chaîne d'approvisionnement.

“Il est nécessaire d’investir dans des capacités de moulage essentielles à la mission afin de répondre à la forte demande simultanée dans les secteurs des moteurs commerciaux, du marché des pièces de rechange et de la défense”, a déclaré le directeur général Larry Culp.

Cette opération, qui devrait être finalisée au cours du second semestre 2027, devrait permettre d’augmenter le bénéfice par action ajusté et le flux de trésorerie disponible de GE Aerospace dès la première année.