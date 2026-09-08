GE Aerospace va investir près de 12 milliards de dollars pour internaliser un fournisseur clé de pièces moulées

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* La plus importante acquisition de GE Aerospace depuis qu'elle est devenue une société indépendante

* CPP fournit des pièces moulées destinées aux avions commerciaux, aux appareils militaires, aux missiles et aux turbines à gaz

* L'opération sera financée par la trésorerie disponible et un emprunt récemment contracté

(Ajout de détails et de contexte tout au long du texte)

par Shivansh Tiwary

GE Aerospace GE.N a annoncé mardi qu'elle allait racheter le fournisseur de pièces moulées Consolidated Precision Products aux sociétés d'investissement Warburg Pincus et Berkshire Partners pour 11,75 milliards de dollars, alors que le géant de l'aérospatiale cherche à renforcer ses capacités de production internes.

Les motoristes se livrent à une course effrénée pour augmenter leur production et atténuer les risques liés à la chaîne d’approvisionnement, alors que la forte demande en nouveaux avions et en pièces de rechange continue de stimuler les commandes.

Cette acquisition, la plus importante de GE Aerospace depuis qu'elle est devenue une société autonome, permet à l'entreprise d'intégrer en interne un fournisseur majeur de pièces moulées de précision, lui conférant ainsi un contrôle accru sur un segment crucial de la chaîne d'approvisionnement des moteurs à réaction.

“Il est nécessaire d’investir dans des capacités de moulage essentielles à la mission afin de répondre à la forte demande simultanée dans les secteurs des moteurs commerciaux, du marché des pièces de rechange et de la défense,” a déclaré Larry Culp, directeur général de GE Aerospace.

“En combinant les capacités technologiques et les postes de pilotage de GE Aerospace avec l’expérience de fabrication de CPP, nous prévoyons d’augmenter nos capacités, d’améliorer nos performances et d’accélérer le développement de nouvelles technologies de moteurs pour la flotte actuelle et les plateformes de nouvelle génération.”

Cet accord intervient quelques jours après qu’Elon Musk, directeur général de SpaceX SPCX.O , a vanté les ambitions de son entreprise de fabriquer des aubes de turbine pour répondre à ses propres besoins en énergie.

Le marché des pièces moulées de précision est en “mode guerre”, a déclaré Sheila Kahyaoglu, analyste chez Jefferies, dans une note.

L’action GE Aerospace a légèrement reculé en début de séance, tandis que celle de son concurrent de taille plus modeste, Howmet Aerospace HWM.N , a chuté de 6%.

INTÉGRATION VERTICALE

Les motoristes se sont plaints à maintes reprises d’une pénurie de pièces moulées, qui a pesé sur la production.

CPP est l’un des plus grands producteurs mondiaux de pièces moulées à la cire perdue et de pièces moulées de précision au sable — des composants métalliques obtenus en coulant un alliage en fusion dans des moules de haute précision — et fournit des pièces à la quasi-totalité des grands programmes d’aéronefs commerciaux et militaires de la génération actuelle, ainsi qu’aux hélicoptères, aux systèmes d’armement et aux turbines à gaz industrielles.

Environ 70% du chiffre d'affaires de CPP provient des moteurs commerciaux et de défense, tandis que la majeure partie du reste est générée par les missiles et les équipements de production d'électricité.

GE Aerospace, qui financera l’opération à l’aide de sa trésorerie existante et d’un nouvel emprunt, prévoit que la demande en aubes de turbine — des aubes et des ailettes moulées avec précision qui fonctionnent à des températures extrêmes et jouent un rôle central dans l’efficacité et la durabilité des moteurs — augmentera de plus de 30% d’ici 2030.

L’entreprise a déclaré que l’intégration de CPP permettrait de resserrer les liens entre la conception et la production des aubes, de raccourcir les cycles de développement et d’améliorer la préparation à la fabrication à mesure que la production s’accélère.

L’opération, qui devrait être finalisée au cours du second semestre 2027, devrait stimuler le bénéfice par action ajusté et le flux de trésorerie disponible de GE Aerospace dès la première année.

GE Aerospace paie l’équivalent de 26 fois le bénéfice de base prévu de CPP pour 2027, hors avantages d’intégration anticipés. En incluant ces avantages, l’opération valorise CPP à 18 fois son Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) prévu pour 2027.