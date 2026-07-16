 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GE Aerospace affirme soutenir l'augmentation de la production du 787 de Boeing
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 13:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Larry Culp, directeur général de GE Aerospace GE.N , a déclaré jeudi que son entreprise soutenait les efforts de Boeing BA.N visant à augmenter la production du 787 et qu'elle disposait d'un stock de moteurs GEnx correspondant à plusieurs mois de production sur le site de l'avionneur à Charleston, en Caroline du Sud.

Culp a précisé que GE devait encore augmenter ses livraisons pour suivre le rythme de production accru de Boeing. "Nous sommes parfaitement sur la même longueur d'onde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous les accompagnerons à chaque étape", a-t-il déclaré à Reuters.

Valeurs associées

BOEING CO
218,260 USD NYSE +0,50%
GE AEROSPACE
360,490 USD NYSE +1,96%
Pétrole Brent
85,11 USD Ice Europ +0,06%
Pétrole WTI
79,96 USD Ice Europ -0,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
24,22 -9,22%
CAC 40
8 313,03 -0,83%
Pétrole Brent
84,91 -0,18%
SOITEC
89,8 -8,03%
VALERIO THER. (EX...
0,57 +24,86%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank