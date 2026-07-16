GE Aerospace affirme soutenir l'augmentation de la production du 787 de Boeing

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Larry Culp, directeur général de GE Aerospace GE.N , a déclaré jeudi que son entreprise soutenait les efforts de Boeing BA.N visant à augmenter la production du 787 et qu'elle disposait d'un stock de moteurs GEnx correspondant à plusieurs mois de production sur le site de l'avionneur à Charleston, en Caroline du Sud.

Culp a précisé que GE devait encore augmenter ses livraisons pour suivre le rythme de production accru de Boeing. "Nous sommes parfaitement sur la même longueur d'onde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous les accompagnerons à chaque étape", a-t-il déclaré à Reuters.