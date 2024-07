Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Aerospace: 2e trimestre solide, objectifs revus en hausse information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 14:28









(CercleFinance.com) - GE Aerospace a annoncé mardi avoir relevé ses objectifs annuels après avoir enregistré de 'solides' résultats au titre du deuxième trimestre.



Dans un communiqué, le groupe aéronautique américain indique avoir signé une croissance à deux chiffres autant au niveau de ses prises de commandes que de son bénéfice opérationnel et de son flux de trésorerie disponible sur le trimestre écoulé.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 4% à 9,1 milliards de dollars, donnant un résultat d'exploitation de 1,9 milliard de dollars, en hausse de 37%.



Les prises de commandes ont, elles, grimpé de 18% à 11,2 milliards de dollars, tandis que le 'free cash flow' (FCF) a augmenté de 17% à 1,1 milliard de dollars.



Pour l'ensemble de l'exercice, GE Aero dit désormais tabler sur un flux de trésorerie disponible allant de 5,3 à 5,6 milliards de dollars, contre une prévision de plus de cinq milliards précédemment.



Son objectif de bénéfice opérationnel est quant à lui porté de 6,2-6,6 milliards de dollars jusqu'ici à 6,5-6,8 milliards de dollars dorénavant.



Suite à cette publication, le titre était attendu en hausse de presque 4% mardi matin avant l'ouverture des marchés américains.





