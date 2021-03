Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : AerCap confirme des discussions concernant GECAS Cercle Finance • 09/03/2021 à 16:02









(CercleFinance.com) - AerCap a déclaré mardi avoir engagé des discussions concernant une éventuelle acquisition de l'activité de location d'avions de GE, confirmant ainsi des informations parues la veille dans le Wall Street Journal. Dans un formulaire transmis aux autorités boursières américaines ce matin, le loueur d'avions irlandais - qui cote aussi à la Bourse de New York - confirme l'existence de pourparlers avec General Electric autour de GECAS, sa division de location-bail de matériels de transport aérien. Selon la formule consacrée, AerCap ajoute qu'aucune autre déclaration ne sera effectuée en attendant la conclusion éventuelle de ces négociations. L'action AerCap était en baisse de 2,7% mardi matin sur le NYSE, tandis que le titre GE perdait 0,8%.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -1.71% GENERAL ELECTRIC NYSE 0.00%