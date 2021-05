Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : acquisition du français Zionexa Cercle Finance • 06/05/2021 à 16:16









(CercleFinance.com) - GE a annoncé jeudi que sa branche d'équipements de santé GE Healthcare avait fait l'acquisition de la société radiopharmaceutique française Zionexa. Cette entreprise créée en 2018 à Aubière (Puy-de-Dôme) s'est spécialisée dans la commercialisation de solutions d'imagerie moléculaires, compagnons de thérapies ciblées en oncologie. Ses produits, qui comprennent l'agent Cerianna récemment approuvé par la FDA, sont censés permettre une approche diagnostique 'personnalisée' dans la prise en charge des patients. GE Healthcare a prévu de reprendre ses 24 employés français.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +0.32% GENERAL ELECTRIC NYSE +0.61%