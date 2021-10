GE : acquisition de SPX Transformer Solutions pour 645 M$

(CercleFinance.com) - GE-Prolec Transformers, filiale d'une coentreprise à 50/50 entre GE et Xignux, une société privée basée au Mexique, a annoncé aujourd'hui avoir achevé l'acquisition de l'activité SPX Transformer Solutions de SPX Corporation pour 645 M$, sous réserve d'ajustements.

L'acquisition de SPX Transformer Solutions, connue pour ses transformateurs, services et composants, permettra à Prolec GE de servir le marché américain en pleine croissance avec un portefeuille plus large de solutions innovantes et durables pour la fourniture d'énergie électrique, assure GE.

Les valeurs commerciales partagées et les offres de produits et de services complémentaires de Prolec GE et SPX Transformer Solutions fourniront une base synergique à l'entreprise.