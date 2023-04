Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: acquisition de Nexus Controls auprès de Baker Hughes information fournie par Cercle Finance • 04/04/2023 à 11:18









(CercleFinance.com) - GE a annoncé aujourd'hui que son activité Gas Power avait finalisé l'acquisition de Nexus Controls auprès de Baker Hughes.



Cette opération va permettre à GE Gas Power d'accompagner le développement de sa plate-forme de systèmes de contrôle Mark™ Vle , ainsi que la mise en oeuvre du système OnCore.



La société estime aussi cette acquisition permettra de rationnaliser et améliorer ses services et offres de contrôles pour les clients.



Ainsi, les clients bénéficieront d'une assistance de bout en bout et d'une stratégie de cycle de vie complète pour répondre aux besoins de contrôle de leur flotte, estime GE.



Cette nouvelle activité sera dirigée par Mani Elango au sein de GE Gas Power.





