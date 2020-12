Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : achète 1,7Md USD de contrats de rente à Athene Holding Cercle Finance • 15/12/2020 à 16:40









(CercleFinance.com) - GE a annoncé aujourd'hui avoir transféré environ 1,7 milliard de dollars de ses obligations de régime de retraite pour acheter des contrats de rente collective auprès de filiales d'Athene Holding, une société spécialisée dans les services de retraite. Désormais, près de 70 000 retraités de GE bénéficiant de prestations inférieures à 360 USD par mois recevront leurs prestations de retraite mensuelles de l'une des filiales en propriété exclusive d'Athene, Athene Annuity and Life Company ou Athene Annuity & Life Assurance Company de New York. L'achat des contrats de rente collective sera financé directement par les actifs du régime de retraite de GE et n'aura pas de conséquence sur le montant des prestations versées, assure GE. Selon GE, cette transaction ne devrait pas avoir d'incidence importante sur le statut de capitalisation du régime. Elle fait suite à l'annonce récente de GE de préfinancer volontairement 2,5 milliards de dollars des besoins de financement minimum estimés du régime de retraite ERISA GE pour 2021, 2022 et 2023.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -1.02% GENERAL ELECTRIC NYSE -0.74%