Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : accord pour l'acquisition de SPXT pour 645 M$ Cercle Finance • 09/06/2021 à 12:32









(CercleFinance.com) - GE-Prolec Transformers, une filiale d'une coentreprise à 50/50 entre GE et Xignux, a annoncé aujourd'hui avoir a signé un accord définitif avec SPX Corporation afin d'acquérir son activité SPX Transformer Solutions (SPXT) pour un prix d'achat de 645 millions de dollars. SPX Transformer Solutions propose des transformateurs de puissance de 5 à 1 200 MVA aux États-Unis et fournit des solutions de services de transformateurs ainsi que des composants. Cette acquisition devrait donc permettre à Prolec GE de renforcer sa position en tant qu'acteur clé de la distribution de transformateurs de puissance. L'accord devrait être conclu d'ici la fin de 2021, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles, indique GE.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -1.32% GENERAL ELECTRIC NYSE -1.40%